Как заставить УК возместить ущерб при прорыве трубы и потопе в квартире

Бывают случаи, когда управляющая компания правомерно отказывается от возмещения ущерба. Это происходит, если авария случилась по вашей вине (например, вы делали незаконную перепланировку труб) или из-за обстоятельств, которые УК не могла предотвратить, — стихийного бедствия, аварии на городских сетях или других чрезвычайных ситуаций. Также компания не отвечает за протечки в новостройках, которые еще на гарантии у застройщика.