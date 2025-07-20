Юрист Соловьев: скоро в трудовых договорах появится оговорка о внедрении ИИ

Ранее Преображенский суд Москвы восстановил на работе местную жительницу, которая была уволена из коммерческой организации из-за того, что большую часть ее обязанностей передали искусственному интеллекту. Кроме того, компанию обязали выплатить ей компенсацию. Уточнялось, что она работала категорийным менеджером полный рабочий день, а руководство фирмы предложило ей перейти на двухчасовой день с понижением заработной платы. Женщина не согласилась, ее трудовой договор был расторгнут, тогда она подала в суд. При этом в самой компании утверждают, что настоящей причиной увольнения сотрудницы было то, что она существенным образом нарушала трудовой договор.