Юрист Соловьев: скоро в трудовых договорах появится оговорка о внедрении ИИ

В трудовые договоры вскоре начнут включать пункты, согласно которым работодатель сможет уволить сотрудника при внедрении искусственного интеллекта. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ранее Преображенский суд Москвы восстановил на работе местную жительницу, которая была уволена из коммерческой организации из-за того, что большую часть ее обязанностей передали искусственному интеллекту. Кроме того, компанию обязали выплатить ей компенсацию. Уточнялось, что она работала категорийным менеджером полный рабочий день, а руководство фирмы предложило ей перейти на двухчасовой день с понижением заработной платы. Женщина не согласилась, ее трудовой договор был расторгнут, тогда она подала в суд. При этом в самой компании утверждают, что настоящей причиной увольнения сотрудницы было то, что она существенным образом нарушала трудовой договор.
«Считаю, что вскоре в трудовые договоры, контракты, служебные обязанности будут включать оговорки, что если внедряется искусственный интеллект, который приведет к сокращению, то работодатель имеет право это сделать. При этом он уведомит работника, предположим, за месяц или за три месяца», — сказал собеседник издания.
Соловьев рассказал aif.ru, когда работник может оспорить увольнение из-за внедрения искусственного интеллекта.
До этого доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru назвал сферы, где искусственный интеллект заменит человека.