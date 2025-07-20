Politico: Трамп за полгода необратимо изменил миропорядок

Так, чиновники из Америки и других стран, аналитики и предприниматели считают, что администрация республиканца «нанесла серьезный удар» по многим аспектам мироустройства, которые сложились после Второй мировой войны, в том числе в сферах свободной торговли и долгосрочного сотрудничества.