Politico: Трамп за полгода необратимо изменил миропорядок

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за полгода с момента возвращения в Белый дом «необратимо изменил мировой порядок». Об этом заявили эксперты на Аспенском форуме по безопасности, написало издание Politico.
Так, чиновники из Америки и других стран, аналитики и предприниматели считают, что администрация республиканца «нанесла серьезный удар» по многим аспектам мироустройства, которые сложились после Второй мировой войны, в том числе в сферах свободной торговли и долгосрочного сотрудничества.
— Нужно признать, что мы, вероятно, не вернемся к прежней системе, — заявила бывший госсекретарь США, сопредседатель Aspen Strategy Group Кондолиза Райс.
Она отметила, что действия американского лидера за полгода «серьезно подорвали нормы и соглашения», которые регулируют торговые отношения Штатов с партнерами, а также вопросы обороны, передает ТАСС.
Дональд Трамп потерпел поражения во внешней политике, в особенности — на Ближнем Востоке и в попытках урегулировать украинский конфликт. Такое мнение выразили американские эксперты.