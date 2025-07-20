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Politico: Трамп за полгода необратимо изменил миропорядок

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за полгода с момента возвращения в Белый дом «необратимо изменил мировой порядок». Об этом заявили эксперты на Аспенском форуме по безопасности, написало издание Politico.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за полгода с момента возвращения в Белый дом «необратимо изменил мировой порядок». Об этом заявили эксперты на Аспенском форуме по безопасности, написало издание Politico.

Так, чиновники из Америки и других стран, аналитики и предприниматели считают, что администрация республиканца «нанесла серьезный удар» по многим аспектам мироустройства, которые сложились после Второй мировой войны, в том числе в сферах свободной торговли и долгосрочного сотрудничества.

— Нужно признать, что мы, вероятно, не вернемся к прежней системе, — заявила бывший госсекретарь США, сопредседатель Aspen Strategy Group Кондолиза Райс.

Она отметила, что действия американского лидера за полгода «серьезно подорвали нормы и соглашения», которые регулируют торговые отношения Штатов с партнерами, а также вопросы обороны, передает ТАСС.

Дональд Трамп потерпел поражения во внешней политике, в особенности — на Ближнем Востоке и в попытках урегулировать украинский конфликт. Такое мнение выразили американские эксперты.

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