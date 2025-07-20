Петербургский аэропорт Пулково примет рейсы, перенаправленные из Москвы в связи с действием временных ограничений на полёты, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани Северной столицы.
«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принимает все перенаправленные в Петербург рейсы», — отмечается в сообщении.
Представители воздушной гавани уточнили, что объект работает в условиях высокой интенсивности. В Пулково также подчеркнули, что усилены смены всех операционных служб.
Напомним, ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.