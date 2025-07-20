Дубинский: Зеленский примет условия РФ по перемирию через Умерова

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский примет условия Российской Федерации по перемирию через Рустема Умерова, которого назначил секретарём СНБО.
По его словам, Зеленский принял это решение, чтобы Умеров «верифицировал принятие Украиной условий РФ по перемирию».
«Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведёт не через Раду, а решением Совбеза», — написал Дубинский в Telegram.
Он уточнил, что Зеленскому для этого требуется «максимально зашкварный и управляемый персонаж».
Ранее сообщалось, что Умеров возглавил секретариат Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Украинский парламентарий Роман Костенко выразил мнение, что Зеленский утвердил Умерова секретарём СНБО для того, чтобы «обеспечить его статусом» для переговоров с РФ.