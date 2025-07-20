Стала известна причина изменения позиции Трампа по Украине

Решение главы Белого дома Дональда Трампа о продолжении военной поддержки Украины во многом обусловлено активной позицией канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью с газетой Bild.
«Вся Европа находится на стороне Украины, США также готовы продолжать поддержку. Это в значительной степени произошло благодаря инициативе германского канцлера», — пишет издание.
По словам Вадефуля, заявления Мерца изначально свидетельствовали о поддержке Украины. Эксперт подчеркнул, что в изменении позиции американского президента немецкий канцлер сыграл ключевую роль.
Накануне Фридрих Мерц подтвердил, что украинские власти в ближайшее время получат дальнобойные ракетные комплексы, созданные совместно британскими и немецкими оборонными предприятиями.