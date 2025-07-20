«Не вернутся к прежней системе»: эксперты признали колоссальные изменения США в президентский период Трампа

Западные эксперты уверены в том, что президент США Дональд Трамп необратимо изменил миропорядок за первые полгода своего второго срока на посту американского главы. Соответствующие оценки приводятся в газете Politico.
В материале издания по итогам бесед с экс-чиновниками США, а также политическими экспертами подчеркивается, что «элиты в сфере национальной безопасности признают, что этот президент необратимым образом изменил мировой порядок». Они также считают, что Трамп «нанес удар по многим аспектам послевоенного порядка в торговле и в сфере долгосрочного сотрудничества».
Politico, к примеру, приводит слова бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, которая занимала этот пост в период 2005—2009 годов. Она признала, что Штаты, «вероятно, не вернутся к прежней системе». Райс подчеркивает «поразительную эффективность второй администрации Трампа».
Отмечается и тот факт, что во время первого периода президентства Трампа некоторые чиновники считали, что «могут влиять на его политику, и полагали, что его решения могут быть легко отменены, когда он покинет пост». Однако во время его второго срока шансы на подобное маловероятны.
Как KP.RU писал ранее, но есть и противоположное мнение. Некоторые американские эксперты раскритиковали Дональда Трампа. Они уверены, что первые шесть месяцев его второго срока президентства ознаменовались рядом серьезных внешнеполитических неудач, прежде всего на ближневосточном направлении и в попытках урегулировать украинский конфликт.