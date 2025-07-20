People: Четыре человека умерли после заражения плотоядной бактерией в США

Четыре человека скончались после заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus в американском штате Флорида. Об этом сообщает журнал People.
Рост числа заболевших связывают с последствиями урагана «Хелен», приведшего к наводнениям и загрязнению водоемов. Подобное увеличение случаев инфицирования наблюдалось после урагана «Иэн» в 2022 году.
Инфицирование происходит при контакте с зараженной водой через открытые раны, свежие татуировки или пирсинг. Легкие формы заболевания сопровождаются диареей, тошнотой, рвотой и повышенной температурой. При заражении ран возможно развитие некротизирующего фасциита — так называемой «болезни плотоядных», которая может привести к ампутации конечностей, передает издание.
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