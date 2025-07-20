«К Пугачевой в Юрмале пропал последний интерес»: все звезды ходят на один рынок

Алла Пугачева гостит в Юрмале. Российские СМИ в подробностях писали: где живет певица, сколько у нее охранников, как выглядит.
Проживающий в Юрмале россиянин удивился, что журналисты уделяют столько внимания звезде, тогда как в Латвии отношение к ней более, чем спокойное.
— Ну какая Пугачева, вы о чем? — поразился россиян Сергей, проживающий в Юрмале. — Никто тут о ней не говорит. Вот я на рынке как-то Укупника встретил — это новость. А Пугачева — не новость! К ней пропал последний интерес. Всех наших звёзд и модную тусовку можно застать на одном дорогом рынке. Кстати, Укупника кроме меня никто не узнал. Хотя он здесь прославился в прошлом году, когда припарковал машину на местах для инвалидов около супермаркета. Поднялся страшный скандал. Для Юрмалы, где ничего интересного не происходит, это было событие. Долго мусолили тему. Но даже тогда местные говорили про него не как про звезду, а, мол, там какой-то ваш русский с чудной фамилией набедокурил. Тут к русским звездам спокойно относятся, в том числе и к Пугачевой.
Сейчас в Юрмале — горячий сезон. Народу — битком.
— По главное пешеходной улице невыносимо гулять, как в метро в час-пик. Сегодня зашел в одно модное кафе, там тематическая вечеринка проходила. Тетки в леопардовых одеждах отплясывали под «Тополиный пух, жара, июль…». В ресторанах одни русскоговорящие. А вот украинцев почти не видно. Даже мои две знакомые, которые тут магазин держали, нормально себя чувствовали, свинтили. Вытравили отсюда всех украинцев. Остались совсем богатые. Одну две иномарки можно заметить на блатном рынке.
Летом здесь проходит фестиваль Лаймы Вайкуле. Сергей утверждает, что, большинство про это мероприятие толком не знают.
— Я даже афиш не видел, может, не заметил. Никто из знакомых туда не собирается. Олдскульное мероприятие мало кого интересует. Кстати, удивительно, я здесь много лет живу, кого только из звезд не встречал, а вот Вайкуле не видел. Российские СМИ пишут, что Пугачева здесь часто прогуливается. Но с ней я тоже не пересекался, хотя тут все одними тропами ходят. На самом деле, местным здесь все равно — Пугачева мимо пройдет, Вайкуле, ещё какая-то звезда. Никто не обратит на них внимания. Это вам не Россия, где за знаменитостями бегают толпы поклонников.