«К Пугачевой в Юрмале пропал последний интерес»: все звезды ходят на один рынок

— Ну какая Пугачева, вы о чем? — поразился россиян Сергей, проживающий в Юрмале. — Никто тут о ней не говорит. Вот я на рынке как-то Укупника встретил — это новость. А Пугачева — не новость! К ней пропал последний интерес. Всех наших звёзд и модную тусовку можно застать на одном дорогом рынке. Кстати, Укупника кроме меня никто не узнал. Хотя он здесь прославился в прошлом году, когда припарковал машину на местах для инвалидов около супермаркета. Поднялся страшный скандал. Для Юрмалы, где ничего интересного не происходит, это было событие. Долго мусолили тему. Но даже тогда местные говорили про него не как про звезду, а, мол, там какой-то ваш русский с чудной фамилией набедокурил. Тут к русским звездам спокойно относятся, в том числе и к Пугачевой.