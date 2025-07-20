Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявил, что администрация Обамы «сфабриковала и политизировала» данные разведки о том, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году. Согласно материалам Габбарда, экс-президент США и его коллега по Демократической партии Хилари Клинтон вместе с командой после победы Дональда Трампа на голосовании за нового главу американского государства заложили основу для многолетнего расследования о его «связях» с российской стороной.