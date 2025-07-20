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Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах

Американский президент Дональд Трамп обвинил экс-лидера государства Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в 2016 году.

Американский президент Дональд Трамп обвинил экс-лидера государства Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в 2016 году.

— Группа специалистов отлично выступила о преследовании в судебном порядке Обамы и «бандитов», которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявил, что администрация Обамы «сфабриковала и политизировала» данные разведки о том, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году. Согласно материалам Габбарда, экс-президент США и его коллега по Демократической партии Хилари Клинтон вместе с командой после победы Дональда Трампа на голосовании за нового главу американского государства заложили основу для многолетнего расследования о его «связях» с российской стороной.

До этого Трамп завявил, что так называемые файлы Эпштейна являются сфабрикованными материалами, за которыми, по его мнению, стоят экс-президенты Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.

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