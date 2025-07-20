«Сказала, что я буду алкашом»: Прохор Шаляпин поделился обидой на школьную учительницу

Шаляпин вспомнил, как в детстве, в одной из волгоградских школ, сорвал урок смехом, после чего за ним начал «гоготать весь класс». После этого учительница сделала ему жесткое замечание. «Ты закончишь под забором с бутылкой водки, как и твой отец», — сказала Шаляпину учительница. Этой историей артист поделился в интервью фигуристке Евгении Медведевой в шоу «Бес комментариев». Шаляпин сказал, что таким учителям «Бог судья». По его мнению, преподаватели могут быть и «не очень умными», но они обязаны учить детей самому главному — добру.