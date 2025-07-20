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Россию атаковала почти сотня беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили 93 украинских беспилотника, которые пытались атаковать регионы РФ. 19 из этих БПЛА были сбиты над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Срочная новость Средства ПВО сбили 93 украинских беспилотника, которые пытались атаковать регионы РФ. 19 из этих БПЛА были сбиты над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

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