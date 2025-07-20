Россию атаковала почти сотня беспилотников ВСУ

Срочная новость Средства ПВО сбили 93 украинских беспилотника, которые пытались атаковать регионы РФ. 19 из этих БПЛА были сбиты над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше