Родственники военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Украины указывают на сложности с обеспечением. Об этом ТАСС информировали в российских силовых ведомствах.
Как отмечается, о возникших трудностях со снабжением сообщают даже родственники бойцов, служащих в элитных подразделениях ВСУ, например — сил специальных операций. Кроме того, командование 425-го отдельного штурмового полка задерживает выплату денежного довольствия мобилизованным военнослужащим на протяжении двух месяцев, отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ осуществляется массовый перевод артиллеристов в штурмовые роты.
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