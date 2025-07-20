ТАСС: у солдат ВСУ возникли сложности со снабжением

Как отмечается, о возникших трудностях со снабжением сообщают даже родственники бойцов, служащих в элитных подразделениях ВСУ, например — сил специальных операций. Кроме того, командование 425-го отдельного штурмового полка задерживает выплату денежного довольствия мобилизованным военнослужащим на протяжении двух месяцев, отметил собеседник агентства.