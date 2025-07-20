В МВД рассказали о новой уловке мошенников с «приложением банка»

Для защиты от мошенников МВД рекомендует помнить, что банки никогда не требуют установки сторонних программ. Также нельзя устанавливать неизвестные приложения (они могут содержать вирусы или инструменты удалённого управления). Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам в SMS/MMS. Также всегда нужно использовать лицензионные антивирусы, предупредили в МВД.