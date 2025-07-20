В МВД рассказали о новой уловке мошенников с «приложением банка»

Аферисты от имени банковских сотрудников начали массово предлагать россиянам установку программ, предоставляющих неограниченный доступ к данным смартфонов, включая мобильные банки. Об этом свидетельствуют материалы МВД, доступные ТАСС.
По новой схеме жертва получает звонок или SMS якобы от сотрудника банка с предложением установить ПО для «защиты от взлома» путём удалённого доступа к устройству. Альтернативный предлог — «проверка безопасности» действующего банковского приложения. Такое ПО открывает злоумышленникам доступ к контактам, банковским приложениям и персональным данным в памяти устройства, поясняется в документе ведомства.
Для защиты от мошенников МВД рекомендует помнить, что банки никогда не требуют установки сторонних программ. Также нельзя устанавливать неизвестные приложения (они могут содержать вирусы или инструменты удалённого управления). Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам в SMS/MMS. Также всегда нужно использовать лицензионные антивирусы, предупредили в МВД.
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