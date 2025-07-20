Во Владивостоке прогремит фестиваль авторской песни «Звучание-2025»

С 15 по 17 августа на живописном острове Русский развернется масштабный фестиваль авторской песни. «Звучание-2025» (12+).
Уникальная площадка — бухта Ахлестышева — станет местом встречи талантливых авторов и исполнителей со всей России. Более 50 участников, а возможно, и все 100, соберутся, чтобы поделиться своим творчеством с публикой.
Три дня музыки подарят зрителям незабываемые впечатления. Пятницу (15 августа) откроет торжественная церемония. Гостей ждут выступления приглашенных звезд и работа экспертной комиссии. Суббота станет днем конкурсных баталий. Участники продемонстрируют свое мастерство, а именитые исполнители проведут познавательные мастер-классы. Воскресенье завершит фестиваль грандиозным гала-концертом в стенах Приморской краевой филармонии.
Фестиваль «Звучание-2025» — это не просто концерт, а настоящий праздник бардовской песни, где каждый найдет что-то особенное для себя: будь то проникновенные авторские композиции или живое общение с любимыми исполнителями.