Омская область переводит сельхозземли в цифровой формат

На территории Омской области продолжают оцифровывать земли сельскохозназначения. Данные загружают в Единую федеральную государственную информационную систему. Уже обработаны сведения о 70 000 полей общей площадью 4,3 млн, из которых 3,9 млн гектаров составляют пахотные земли. Об этом рассказал Минсельхоз.
Для удобства аграриев в инфосистеме зарегистрировано более 300 личных кабинетов сельскохозяйственных предприятий. Речь в том числе идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателях. Такой формат работы позволяет специалистам оперативно получать актуальные данные о земельных ресурсах региона.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в местном зоопарке построили большой вольер для черепах.