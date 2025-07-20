Омская область переводит сельхозземли в цифровой формат

Для удобства аграриев в инфосистеме зарегистрировано более 300 личных кабинетов сельскохозяйственных предприятий. Речь в том числе идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателях. Такой формат работы позволяет специалистам оперативно получать актуальные данные о земельных ресурсах региона.