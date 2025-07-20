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Омская область переводит сельхозземли в цифровой формат

В регистре уже учтено 4,3 млн га пашни и угодий.

Источник: Комсомольская правда

На территории Омской области продолжают оцифровывать земли сельскохозназначения. Данные загружают в Единую федеральную государственную информационную систему. Уже обработаны сведения о 70 000 полей общей площадью 4,3 млн, из которых 3,9 млн гектаров составляют пахотные земли. Об этом рассказал Минсельхоз.

Для удобства аграриев в инфосистеме зарегистрировано более 300 личных кабинетов сельскохозяйственных предприятий. Речь в том числе идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателях. Такой формат работы позволяет специалистам оперативно получать актуальные данные о земельных ресурсах региона.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в местном зоопарке построили большой вольер для черепах.