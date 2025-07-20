Пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев передать РФ данные командиров

По словам военнопленного, командиры украинской армии часто выражают негативное отношение к личному составу и открыто заявляют, что возвращение на гражданку для них невозможно. Климишевский также отметил, что при сдаче в плен у бойцов появляется возможность передать сведения о руководстве ВСУ российским силовым структурам. Он добавил, что российские спецслужбы смогут установить личности командиров по этим данным.