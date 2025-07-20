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Пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев передать РФ данные командиров

Украинские солдаты должны фиксировать и передавать российской стороне личные данные командиров ВСУ, чтобы облегчить их идентификацию. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский из Львова.

Боец ВСУ призвал сдавать командиров российских спецслужбам.

Украинские солдаты должны фиксировать и передавать российской стороне личные данные командиров ВСУ, чтобы облегчить их идентификацию. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский из Львова.

«Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ, — прим. URA.RU), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров», — сказал Климишевский в беседе с РИА Новости.

По словам военнопленного, командиры украинской армии часто выражают негативное отношение к личному составу и открыто заявляют, что возвращение на гражданку для них невозможно. Климишевский также отметил, что при сдаче в плен у бойцов появляется возможность передать сведения о руководстве ВСУ российским силовым структурам. Он добавил, что российские спецслужбы смогут установить личности командиров по этим данным.

Ранее Климишевский призвал сослуживцев сдаваться, бунтовать и сливать фронт. Он отметил, что российские военные часто жертвуют собой ради спасения пленных, а все рассказы командования ВСУ о якобы жестоком обращении российских военных с пленными являются вымыслом и слухами. Его слова передает RT.