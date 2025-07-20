Боец ВСУ призвал сдавать командиров российских спецслужбам.
Украинские солдаты должны фиксировать и передавать российской стороне личные данные командиров ВСУ, чтобы облегчить их идентификацию. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский из Львова.
«Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ, — прим. URA.RU), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров», — сказал Климишевский в беседе с РИА Новости.
По словам военнопленного, командиры украинской армии часто выражают негативное отношение к личному составу и открыто заявляют, что возвращение на гражданку для них невозможно. Климишевский также отметил, что при сдаче в плен у бойцов появляется возможность передать сведения о руководстве ВСУ российским силовым структурам. Он добавил, что российские спецслужбы смогут установить личности командиров по этим данным.
Ранее Климишевский призвал сослуживцев сдаваться, бунтовать и сливать фронт. Он отметил, что российские военные часто жертвуют собой ради спасения пленных, а все рассказы командования ВСУ о якобы жестоком обращении российских военных с пленными являются вымыслом и слухами. Его слова передает RT.