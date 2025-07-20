Боксер Тим Цзю проиграл американцу Себастьяну Фундоре

В ночь на 20 июля в Лас-Вегасе состоялся реванш между австралийским боксером Тимом Цзю (сын известного боксёра Константина Цзю) и американцем Себастьяном Фундорой. Поединок за титул чемпиона WBC в первом среднем весе продлился семь раундов, после чего команда Цзю приняла решение не выпускать боксера на восьмой раунд, что означало досрочное поражение австралийца.
Это уже вторая неудача Тима Цзю в противостоянии с Фундорой. Их первая встреча в марте 2024 года завершилась победой американца по очкам. На этот раз Фундора доминировал с первых раундов, отправив Цзю в нокдаун уже в первом отрезке боя. Несмотря на попытки австралийца переломить ход поединка, перевес оставался на стороне действующего чемпиона.
Таким образом, Себастьян Фундора сохранил пояс WBC и довел свой профессиональный рекорд до 23 побед при одном поражении. Для Тима Цзю это третья неудача в карьере при 25 победах.