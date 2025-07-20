Боксер Тим Цзю проиграл американцу Себастьяну Фундоре

Это уже вторая неудача Тима Цзю в противостоянии с Фундорой. Их первая встреча в марте 2024 года завершилась победой американца по очкам. На этот раз Фундора доминировал с первых раундов, отправив Цзю в нокдаун уже в первом отрезке боя. Несмотря на попытки австралийца переломить ход поединка, перевес оставался на стороне действующего чемпиона.