NYP: первую в мире кафедру счастья открыли в вузе США

Университет Сентенари в Хакеттстауне открыл первую в мире кафедру по изучению человеческого счастья, студенты смогут получить докторскую степень, пишет New York Post.
«Во всем мире мы наблюдаем всплеск тревожности, депрессии, одиночества и общей неудовлетворенности — не только среди взрослых, но все чаще среди детей и подростков. Перед лицом этого глобального кризиса психического здоровья изучение счастья является не роскошью, а необходимостью», — рассказал изданию директор по исследованиям счастья и соучредитель вуза Тал Бен-Шахар.
По его словам, обучение будет длиться 4 года в онлайн-формате. Студенты изучат нейробиологию, психологию, религию, философию, литературу и аспекты лидерства. Итогом программы станет — получение степени доктора философии.
«Наши выпускники будут обладать уникальными возможностями для работы в качестве главных специалистов по благополучию, советников по политике, педагогов, исследователей, консультантов и защитников психического здоровья. От транснациональных корпораций до школьных округов, от некоммерческих организаций до национальных правительств», — поделился президент университета Дейл Колдуэлл.
Как отметил Бен-Шахар, на первый поток будет зачислено 25 человек, затем планируется увеличить число студентов на данном направлении до 100.