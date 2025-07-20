NYP: первую в мире кафедру счастья открыли в вузе США

«Во всем мире мы наблюдаем всплеск тревожности, депрессии, одиночества и общей неудовлетворенности — не только среди взрослых, но все чаще среди детей и подростков. Перед лицом этого глобального кризиса психического здоровья изучение счастья является не роскошью, а необходимостью», — рассказал изданию директор по исследованиям счастья и соучредитель вуза Тал Бен-Шахар.