Гидрометцентр опубликовал прогноз с грозой и градом в Москве 20 июля

Напомним, ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что 25 июля в Москве должен завершиться период дождей. При этом до 27 июля в городе сохранится теплая, но переменчивая погода. Ильин добавил, что в указанный период также вероятны кратковременные осадки.