Гидрометцентр опубликовал прогноз с грозой и градом в Москве 20 июля

Облачная погода с прояснениями, а также дождь, гроза и град ожидаются в Москве в воскресенье, 20 июля, следует из информации на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу, днём температура воздуха в российской столице прогреется до +24−26 °C. В Московской области будет термометры покажут значения от 21 до 26 .
В ночь на 21 июля в Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь. При этом температура воздуха в столице составит до +16 °C, в области — 13−18 °C.
Напомним, ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что 25 июля в Москве должен завершиться период дождей. При этом до 27 июля в городе сохранится теплая, но переменчивая погода. Ильин добавил, что в указанный период также вероятны кратковременные осадки.