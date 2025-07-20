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Гидрометцентр опубликовал прогноз с грозой и градом в Москве 20 июля

Днём температура воздуха в российской столице составит от 24 до 26 градусов тепла.

Облачная погода с прояснениями, а также дождь, гроза и град ожидаются в Москве в воскресенье, 20 июля, следует из информации на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, днём температура воздуха в российской столице прогреется до +24−26 °C. В Московской области будет термометры покажут значения от 21 до 26 .

В ночь на 21 июля в Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь. При этом температура воздуха в столице составит до +16 °C, в области — 13−18 °C.

Напомним, ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что 25 июля в Москве должен завершиться период дождей. При этом до 27 июля в городе сохранится теплая, но переменчивая погода. Ильин добавил, что в указанный период также вероятны кратковременные осадки.