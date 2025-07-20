В Волгограде вновь отменяют авиарейсы на Москву

Прием и отправка московских авиарейсов связаны с вечерней атакой БПЛА на Москву и центральные регионы России.
Однако, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем тг-канале, 20 июля в 2.40 были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту Шереметьево, а в 4.00 — во Внуково, Домодедово и в Жуковском. Как объяснили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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