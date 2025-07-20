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В Волгограде вновь отменяют авиарейсы на Москву

В волгоградском аэропорту сегодня, 20 июля, отменены четыре авиарейса на Москву (в 5.00, 5.45, 9.40 и 10.30) и еще три — задерживаются (в 11.45, 14.10 и 14.35). Такая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: Аргументы и факты

Прием и отправка московских авиарейсов связаны с вечерней атакой БПЛА на Москву и центральные регионы России.

Однако, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем тг-канале, 20 июля в 2.40 были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту Шереметьево, а в 4.00 — во Внуково, Домодедово и в Жуковском. Как объяснили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

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