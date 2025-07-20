В Башкирии снизились показатели смертности

Один из ключевых показателей — уровень смертности, значительно снизился.
Так, по оперативным данным минздрава РБ, младенческая смертность снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а смертность населения в трудоспособном возрасте — на 9,5%. Ожидается, что это положительно скажется на итогах года и доведет показатель средней продолжительности жизни к декабрю до 73,69 лет.
Одной из основных причин смертности в республике являются болезни системы кровообращения (БСК): в 2024 году на них пришлось 33,1% от всех случаев смерти. Несмотря на общее снижение смертности от БСК на 20% по сравнению с 2020 годом (до 417,8 случая на 100 тысяч населения), в ряде районов ситуация остается тревожной. Высокие показатели смертности зафиксированы в Стерлибашевском, Федоровском, Куюргазинском, Ермекеевском, Мишкинском, Калтасинском, Благовещенском, Белебеевском и Белокатайском районах.
Как сообщил глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, основным инструментом по раннему выявлению заболеваний остается диспансеризация. За полгода ее прошли 971 тысяча человек. Еще более 240 тысяч жителей республики получили оценку репродуктивного здоровья.
Отметим, что с 2025 года в стране реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В его рамках в республике строятся шесть поликлиник и идет капремонт больницы, возводятся модульные ФАПы и врачебные амбулатории, внедряется оборудование.