В Башкирии снизились показатели смертности

Одной из основных причин смертности в республике являются болезни системы кровообращения (БСК): в 2024 году на них пришлось 33,1% от всех случаев смерти. Несмотря на общее снижение смертности от БСК на 20% по сравнению с 2020 годом (до 417,8 случая на 100 тысяч населения), в ряде районов ситуация остается тревожной. Высокие показатели смертности зафиксированы в Стерлибашевском, Федоровском, Куюргазинском, Ермекеевском, Мишкинском, Калтасинском, Благовещенском, Белебеевском и Белокатайском районах.