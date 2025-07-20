Реставрацию кинотеатра «Пионер» в Иркутске планируют завершить к концу 2026 года

Об этом сообщает сайт «ИрСити». Здание бывшего детского кинотеатра на улице Карла Маркса закрыто на ремонт с 2003 года.
В 2023 году фасад здания был закрыт строительными лесами и сеткой. Реконструкцию проводит собственник объекта — компания «Торговая площадь Павла Чекотова» — с согласия Службы по охране объектов культурного наследия.
Ранее, в 2018 году, представитель компании сообщал о восстановлении второго этажа здания, где будет располагаться кинозал. Внешняя реставрация, включающая замену окон, восстановление лепнины, стен и крыши, была завершена семь лет назад.
До революции одноэтажное здание принадлежало купчихе Калыгиной. Второй этаж был достроен позже. После 1917 года здесь размещалось иркутское землячество Всероссийского общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В конце 1930-х годов в здании открылся детский кинотеатр «Пионер», проработавший до 2003 года.