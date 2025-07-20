Реставрацию кинотеатра «Пионер» в Иркутске планируют завершить к концу 2026 года

До революции одноэтажное здание принадлежало купчихе Калыгиной. Второй этаж был достроен позже. После 1917 года здесь размещалось иркутское землячество Всероссийского общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В конце 1930-х годов в здании открылся детский кинотеатр «Пионер», проработавший до 2003 года.