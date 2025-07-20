Нет интернета в Самаре 20 июля 2025: причины и чем заняться без сети

— онлайн-оплатой;
— навигацией;
— работой мессенджеров и приложений.
Сбои наблюдаются в центре города и других районах.
Почему нет интернета?
Вы можете воспользоваться бесплатными точками Wi-Fi, о которых мы писали ранее.
Чем заняться без интернета?
Дома.
Наведите порядок в шкафах или сделайте перестановку;
Перечитайте любимую книгу или начните новую;
Поиграйте в настольные игры с семьёй;
Приготовьте блюдо, которое давно хотели попробовать;
Устройте домашний спа-день с масками и ванной.
На улице.
Сходите на прогулку в парк или к Волге;
Покатайтесь на велосипеде или самокате;
Встретьтесь с друзьями в кафе или на пикнике;
Посетите музей или выставку (многие работают офлайн);
Сделайте тематическую фотосессию в городе.
Для саморазвития.
Послушайте заранее скачанные подкасты или лекции;
Запишите планы на месяц в блокнот;
Проанализируйте свои цели и достижения.
Когда восстановится интернет?
Обычно связь возвращается в течение нескольких часов после устранения угрозы.
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