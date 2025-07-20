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Нет интернета в Самаре 20 июля 2025: причины и чем заняться без сети

20 июля 2025 года в Самаре вновь возникли массовые перебои мобильного интернета.

20 июля 2025 года в Самаре вновь возникли массовые перебои мобильного интернета. Абоненты МТС, МегаФон и Билайн жалуются на проблемы с:

— онлайн-оплатой;

— навигацией;

— работой мессенджеров и приложений.

Сбои наблюдаются в центре города и других районах.

Почему нет интернета?

Основная причина — меры безопасности из-за угрозы атак беспилотников. Утром 20 июля МЧС распространило предупреждение о возможных инцидентах с БПЛА, что могло привести к временному отключению связи.

Вы можете воспользоваться бесплатными точками Wi-Fi, о которых мы писали ранее.

Чем заняться без интернета?

Дома.

Наведите порядок в шкафах или сделайте перестановку;

Перечитайте любимую книгу или начните новую;

Поиграйте в настольные игры с семьёй;

Приготовьте блюдо, которое давно хотели попробовать;

Устройте домашний спа-день с масками и ванной.

На улице.

Сходите на прогулку в парк или к Волге;

Покатайтесь на велосипеде или самокате;

Встретьтесь с друзьями в кафе или на пикнике;

Посетите музей или выставку (многие работают офлайн);

Сделайте тематическую фотосессию в городе.

Для саморазвития.

Послушайте заранее скачанные подкасты или лекции;

Запишите планы на месяц в блокнот;

Проанализируйте свои цели и достижения.

Когда восстановится интернет?

Обычно связь возвращается в течение нескольких часов после устранения угрозы.

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