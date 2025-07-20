Слухи об опасности мяса сайгаков опровергли в Минсельхозе

В ведомстве также напомнили, что в стране приняты и действуют все необходимо нормы по забою и утилизации биологических отходов, разработаны национальные стандарты «Мясо сайги тушеное. Технические условия» и «Мясо сайги в тушах и полутушах. Общие технические условия».