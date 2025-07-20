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В Красноярске увековечили память общественного деятеля Алексея Клешко

Благодаря его усилиям старое помещение было преобразовано в современное пространство.

Источник: Соцсети

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось на фасаде Краевого Дворца молодёжи. Памятную табличку установили в честь известного красноярского общественного деятеля Алексея Клешко.

Важный вклад Алексея Клешко в развитие молодёжной культуры города трудно переоценить. В середине 90-х годов, несмотря на непростые экономические условия, он выступил с инициативой восстановить заброшенное здание бывшего Дома культуры «Сибтяжмаш».

Благодаря его усилиям старое помещение было преобразовано в современное пространство для творчества и развития молодёжи. Сегодня это место стало настоящей культурной площадкой для молодого поколения красноярцев.

Инициатором установки памятной доски выступила арт-резиденция «Каменка», которая продолжает традиции, заложенные Алексеем Клешко в сфере молодёжной политики города.

Ранее мы сообщали, что второго апреля могло бы исполниться 55 лет со дня рождения депутата и корреспондента из Красноярского края Алексея Клешко. В этот день ежегодно журналисты вспоминают народного депутата.