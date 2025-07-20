Россиян предупредили о риске смертельной болезни после купания в теплом море

Врач отметила, что заражение может произойти при заглатывании воды или через поврежденную кожу. Теплое море несет и другие риски: длительное пребывание в воде может спровоцировать переохлаждение, обострение хронических болезней, а также привести к заболеваниям дыхательной, мочевыделительной систем, лор-органов.