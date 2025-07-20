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Россиян предупредили о риске смертельной болезни после купания в теплом море

Купание в теплом море может привести к заражению рядом инфекций. Об этом заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Купание в теплом море может привести к заражению рядом инфекций. Об этом заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Эксперт предупредила, что при купании в теплом море существует риск подхватить ротавирус, энтеровирус, гепатит A и кишечную палочку.

Врач отметила, что заражение может произойти при заглатывании воды или через поврежденную кожу. Теплое море несет и другие риски: длительное пребывание в воде может спровоцировать переохлаждение, обострение хронических болезней, а также привести к заболеваниям дыхательной, мочевыделительной систем, лор-органов.

Особую опасность представляют резкие перепады температуры между воздухом и водой, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Волгина напомнила о необходимости соблюдать осторожность: не купаться в одиночку, избегать скользких участков и контакта с медузами, морскими ежами. Рекомендуется выбирать оборудованные пляжи, избегать грязной воды, ограничивать время купания, использовать солнцезащитные средства и после моря обязательно принимать душ.

— Такие перепады способны вызвать инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз и многие другие осложнения. А при заболеваниях нервной системы, к примеру эпилепсии, возможно учащение приступов, — отметила Ирина Волгина в беседе с RT.

Тем временем врачи-урологи зафиксировали резкий рост числа пациентов с циститом, пиелонефритом и другими урологическими заболеваниями в разгар летнего сезона. Одной из причин этого явления является распространенная привычка справлять нужду прямо в водоемах во время купания.