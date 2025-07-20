Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возвращение 46-летнего Мэнни Пакьяо на ринг обернулось скандалом и свистом зрителей

46-летний филиппинский бывший чемпион мира в восьми разных весовых категориях Мэнни Пакьяо вернулся на профессиональный ринг спустя четыре года отсутствия. Его соперником стал чемпион мира WBC в полусреднем весе 34-летний американец Марио Барриос. Бой, состоявшийся в Лас-Вегасе на MGM Grand, завершился вничью.

Источник: Life.ru

Судьи вынесли раздельное решение: один судья отдал победу Барриосу с результатом 115−113, два других зафиксировали ничью 114−114. Зрители в зале негативно восприняли итог и выразили своё несогласие освистыванием. По мнению многих, Пакьяо заслужил победу.

А в соглавном бою австралийский боксёр Тимофей Цзю не смог взять реванш у американца Себастьяна Фундоры, проиграв ему второй раз. Бойцы дрались за титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг) по версии WBC. Цзю побывал в нокдауне уже в первом раунде, после седьмого раунда его команда решила сдаться.