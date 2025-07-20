Возвращение 46-летнего Мэнни Пакьяо на ринг обернулось скандалом и свистом зрителей

Судьи вынесли раздельное решение: один судья отдал победу Барриосу с результатом 115−113, два других зафиксировали ничью 114−114. Зрители в зале негативно восприняли итог и выразили своё несогласие освистыванием. По мнению многих, Пакьяо заслужил победу.
А в соглавном бою австралийский боксёр Тимофей Цзю не смог взять реванш у американца Себастьяна Фундоры, проиграв ему второй раз. Бойцы дрались за титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг) по версии WBC. Цзю побывал в нокдауне уже в первом раунде, после седьмого раунда его команда решила сдаться.