Возвращение 46-летнего Мэнни Пакьяо на ринг обернулось скандалом и свистом зрителей

А в соглавном бою австралийский боксёр Тимофей Цзю не смог взять реванш у американца Себастьяна Фундоры, проиграв ему второй раз. Бойцы дрались за титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг) по версии WBC. Цзю побывал в нокдауне уже в первом раунде, после седьмого раунда его команда решила сдаться.