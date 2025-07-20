«Аэрофлот» меняет расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Пассажирам отмененных рейсов предложили вернуть деньги за билеты или оформить их на другие даты — вылеты возможны в течение ближайших 10 дней после отмененного рейса. Для возврата или перебронирования билета «Аэрофлот» рекомендует обращаться по месту приобретения: через сайт, контакт-центр, офис продаж или к агенту. При этом кассы авиакомпании в Шереметьево временно не осуществляют такие операции, а возврат денег за билеты, купленные у агентов или на сайтах-агрегаторах, производится только по месту покупки.