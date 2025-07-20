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Жители Свердловского и Кировского районов Красноярска вновь с водой

Компания «КрасКом» досрочно завершила ремонтные работы на водозаборе, расположенном на острове Отдыха, и возобновила подачу холодной воды в дома жителей Свердловского и Кировского районов.

Компания «КрасКом» досрочно завершила ремонтные работы на водозаборе, расположенном на острове Отдыха, и возобновила подачу холодной воды в дома жителей Свердловского и Кировского районов.

Подача воды осуществляется плавно, чтобы избежать гидроударов в трубопроводной системе. Ожидается, что система питьевого водоснабжения Свердловского и Кировского районов вернется к штатному режиму работы.

Ранее «МК в Красноярске» опубликовывал график отключения горячей воды. В процессе испытаний вода будет подаваться в систему при температуре 40 градусов Цельсия под высоким давлением, чтобы выявить слабые места для ремонта.