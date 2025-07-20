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На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов

На пересдаче ЕГЭ 233 российских выпускника набрали максимальные сто баллов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Еще 233 выпускника российских школ получили высшие сто баллов на ЕГЭ благодаря пересдаче 3 и 4 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)», — сказал он.

Всего за указанные дни один из предметов ЕГЭ пересдали более 135 тысяч выпускников, что на 30,5 тысячи больше, чем годом ранее.

Новые правила пересдачи ввел президент Владимир Путин в 2024 году. Воспользоваться ими могут только выпускники этого года, при этом предыдущий результат по предмету аннулируется.