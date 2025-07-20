Возвращение Пакьяо, безнадежное поражение сына легенды и уход «Бриллианта»: как прошла бойцовская ночь

Вечер боев прошел в США и Англии с 19 на 20 июля.
В ночь с 19 на 20 июля прошло сразу три масштабных события в мире единоборств. В Лас-Вегасе на арене «MGM Grand» проходит большой вечер профессионального бокса; на стадионе Уэмбли в Лондоне боксировали Александр Усик и Даниэль Дюбуа; в главном бою турнира UFC 318 выступили легендарные Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Самые интересные бои — в обзоре URA.RU.
Сын уральской легенды безнадежно проиграл реванш.
Американский боксер Себастьян Фундора одержал доминирующую победу над сыном легендарного уральского боксера Кости Цзю Тимофеем в поединке за титул чемпиона в первом среднем весе, который состоялся в ночь с 19 на 20 июля на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе. После завершения шестого раунда команда Цзю приняла решение не выпускать спортсмена на следующий раунд, что означало техническое поражение российского боксера.
Сын Кости Цзю проиграл реванш против американского боксераФото: Денис Моргунов © URA.RU.
После шестого раунда угол Тима отказался выпускать его на седьмой раунд. Таким образом, Фундора победил техническим нокаутом и сохранил за собой чемпионский пояс.
Бой продлился семь раундов. В ходе поединка преимущество постепенно переходило к американскому боксеру. Для Цзю это был матч-реванш, однако повторить успех не удалось. Сразу после окончания встречи представители команды российского спортсмена сообщили, что решение отказаться от продолжения боя было принято из соображений безопасности и здоровья боксера.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУсик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира.
Украинец собрал полный комплект.
Украинский боксер Александр Усик 19 июля во время масштабного вечера бокса на стадионе «Уэмбли» в Лондоне одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа и вернул себе титул IBF. Таким образом он вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Поединок завершился в пятом раунде. Усик нанес точный и мощный левый боковой. Этот удар оказался решающим: капа Дюбуа вылетела изо рта, а сам боксер не смог подняться до окончания отсчета рефери. Александр Усик теперь владеет всеми основными титулами в супертяжелом весе и стал первым боксером в истории, кто дважды завоевывал звание абсолютного чемпиона мира в этой категории.
UFC-318: победа бойца-модели, обидный проигрыш россиянина и прощание с легендой.
Немецкий боец и модель Ислам Дулатов, уроженец Чечни, одержал досрочную победу в UFC, нокаутировав американца Адама Фьюджитта в первом раунде. Дулатов известен не только своими спортивными достижениями, но и карьерой в модной индустрии. В 2018 году он вошел в топ-10 лучших мужчин-моделей по версии британского Vogue и заключил контракт с брендом Versace.
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Уроженец Красноярска Роман Копылов обиднейшим образом проиграл бразильцу Пауло Коста в со-главном событии турнира. Роман два первых раунда пропускал слишком много ударов. В третьем Копылов набросился на соперника, прижимал его к сетке, но одного раунда не хватило для победы. Судьи единогласно отдали победу южноамериканцу.
В главном поединке турнира встретились действительно легенды ММА: Макс «Благословенный» Холлоуэй и Дастин «Бриллиант» Порье. В нем разыграли пояс BMF — символический титул. BMF расшифровывается как The Baddest Motherf***er («Самый опасный ублюдок»).
В первых двух раундах Холлоуэй наносил гораздо больше урона. Несколько раз удары Макса потрясали Порье. Во втором раунде Бриллиант чуть ли не проиграл техническим нокаутом, но в конце отрезка Дастин нанес серия мощных ударов. После этого Порье попытался задушить Макса, но он не смог завершить прием.
Третий и четвертый раунды прошли в равной борьбе. Порье больше атаковал и владел инициативой, Холлоуэй отбивался и проводит успешные контратаки.
В пятом раунде Порье начал давить на Макса Холлоуэя. Он был более активен, более агрессивен и более точен. Судьи отдали победу Максу Холлоуэю единогласным решением. Таким образом он сохранил пояс BMF.
После боя Порье закончился карьеру. Это был последний поединок Бриллианта, который прошел в родном штате американца. Трибуны все 25 минут боя скандировали имя Дастина.
Возращение легенды.
46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо не смог вернуть себе титул, завершив бой за пояс WBC в полусреднем весе против 30-летнего Марио Барриоса вничью. Один судья отдал победу Барриосу (115−113), двое других зафиксировали равенство (114−114). Таким образом, чемпионский пояс остался у американца.
После объявления результатов зрители отреагировали недовольством и освистали решение судей, выражая поддержку филиппинскому ветерану спорта. Боксеры провели 12 раундов.