Возвращение Пакьяо, безнадежное поражение сына легенды и уход «Бриллианта»: как прошла бойцовская ночь

Поединок завершился в пятом раунде. Усик нанес точный и мощный левый боковой. Этот удар оказался решающим: капа Дюбуа вылетела изо рта, а сам боксер не смог подняться до окончания отсчета рефери. Александр Усик теперь владеет всеми основными титулами в супертяжелом весе и стал первым боксером в истории, кто дважды завоевывал звание абсолютного чемпиона мира в этой категории.