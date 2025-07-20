Эксперт Балагуров рассказал, как правильно кормить питомцев в жару

— Касательно питья: в жаркие дни у питомца всегда должен быть свободный доступ к свежей и прохладной, но не холодной воде. Менять ее нужно не реже двух-трех раз в день, даже если она выглядит чистой, а в особо жаркие дни — каждые три-четыре часа, чтобы жидкость не нагревалась, не становилась застойной, — рассказал Григорий Балагуров в беседе с Life.ru.