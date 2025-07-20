Десятки рейсов задержаны и отменены в России из-за атаки БПЛА: что происходило в аэропортах этой ночью

Владивосток — задержки рейсов из Москвы. ХМАО (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск) — отменены рейсы в Москву и обратно. Пермь — три рейса в Москву отменены, два задержаны. Красноярск — задержки и отмены из-за ограничений в Москве. Челябинск — задерживаются два рейса в Москву и четыре из столицы. Екатеринбург (Кольцово) — отменены два рейса в Москву (на 5:10 и 6:00) и один в Санкт-Петербург. Один рейс в столицу задерживается.