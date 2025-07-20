Верховный суд рассказал, что делать с самовольными постройками: когда их можно не сносить

Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить в случае, если они не мешают гражданам и не несут для них угрозы. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам, сообщает РИА Новости.
Верховный суд РФ рассмотрел дело жительницы Краснодарского края, которая получила разрешение на строительство двухэтажного дома на своем участке, но на деле соорудила трехэтажную гостиницу. В суд подала администрация района.
Суд отметил выводы эксперта о соблюдении всех технических регламентов при строительстве. Эксперт также отметил, что нет никаких нарушений противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, самовольно возведенное здание не мешало другим гражданам. В итоге суд встал на сторону ответчицы.
«Допущенное при возведении строения нарушение строительных норм, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения постройки», — заявили в суде.
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