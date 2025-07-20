Отключиться от суеты и потренировать мозг: Life.ru в День шахмат выяснил, зачем россияне садятся за доску

Оказалось, что играть умеют чуть менее половины — 41% опрошенных. Среди мужчин таких значительно больше — 60%, тогда как среди женщин — только 24%. Чаще всего шахматами владеют люди с высшим образованием и стабильным доходом. Молодёжь играет реже. Однако регулярная практика — редкость. Почти каждый день играют всего 2%, а раз в месяц или чаще — около 16%. Большая часть обращается к игре лишь несколько раз в год или реже.
Основные причины садиться за доску — расслабиться и потренировать мозг. 15% играют, чтобы отвлечься от повседневных забот, 14% — для развития логики, 13% — потому что считают, что шахматы развивают интеллект. Ради карьеры или для общения с партнёром играют совсем немногие.
Большинство считают, что шахматы помогают развивать мышление (34%), логический подход (24%) и умение планировать (15%). Особенно это отмечают люди в возрасте от 45 до 65 лет. Женщины чаще замечают, что игра развивает внимательность и терпение. Среди работающих популярна идея, что шахматы улучшают стратегическое мышление. Внимание и память, хоть и упоминаются, вызывают меньше отклика, а развитие математических способностей связывает с игрой лишь 2%.
Навык чаще всего передаётся в семье: 23% научились играть у родителей, 12% — у других родственников, 10% — у друзей. Специальные секции или онлайн-курсы пока играют небольшую роль, хотя среди молодёжи до 24 лёт интерес к таким форматам растёт.
«Шахматы — это интеллектуальный вид спорта, который органично вписывается в нашу цифровую эпоху, где ценятся стратегия, аналитика и принятие решений в условиях неопределённости. То, что 73% россиян хотят, чтобы их дети играли в шахматы, — сигнал для школ и edtech-компаний: интерес к “умному досугу” стабильно высокий. В ближайшие годы шахматы будут всё чаще рассматриваться как способ развивать мышление и устойчивость к стрессу», — отметила старший руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Аделя Кавеева.
Ранее президент России Владимир Путин высказался об игре в шахматы и важности работы над собой. Глава государства рассказал, как играл с «одним молодым человеком».