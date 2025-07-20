Отключиться от суеты и потренировать мозг: Life.ru в День шахмат выяснил, зачем россияне садятся за доску

Оказалось, что играть умеют чуть менее половины — 41% опрошенных. Среди мужчин таких значительно больше — 60%, тогда как среди женщин — только 24%. Чаще всего шахматами владеют люди с высшим образованием и стабильным доходом. Молодёжь играет реже. Однако регулярная практика — редкость. Почти каждый день играют всего 2%, а раз в месяц или чаще — около 16%. Большая часть обращается к игре лишь несколько раз в год или реже.