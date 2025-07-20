Верховный суд разрешил не сносить самострой, но с условием

ВС подчеркнул, что при рассмотрении споров о признании права собственности на самовольные постройки необходимо ориентироваться на безопасность и защиту прав третьих лиц, а не только на формальные параметры разрешений. Кроме того, суд не увидел препятствий для изменения категории земельного участка с индивидуального жилья на туристическую зону.