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Жилой дом сгорел в Зиминском районе из-за короткого замыкания электропроводки

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар в доме из-за короткого замыкания произошел в Зиминском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.

— Сообщение о пожаре двухквартирного дома на улице Комсомольской участка Борового поступило утром от очевидцев. К месту были направлены 10 человек и 4 единицы техники, — говорится в сообщении.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек: двое взрослых и трое детей. Никто не пострадал. Пожар ликвидировали на площади 108 квадратов. От распространения огня были спасены 6 строений. Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.