Жилой дом сгорел в Зиминском районе из-за короткого замыкания электропроводки

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек: двое взрослых и трое детей. Никто не пострадал. Пожар ликвидировали на площади 108 квадратов. От распространения огня были спасены 6 строений. Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.