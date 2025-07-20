«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание из-за переноса и отмены некоторых рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе компании.
— В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов, — передает Telegram-канал компании.
За ночь 20 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ отметили, что 19 беспилотников уничтожили над Московским регионом.
Ввиду беспилотной опасности в столичных аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.