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«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание из-за переноса и отмены некоторых рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание из-за переноса и отмены некоторых рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов, — передает Telegram-канал компании.

За ночь 20 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ отметили, что 19 беспилотников уничтожили над Московским регионом.

Ввиду беспилотной опасности в столичных аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.