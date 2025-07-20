«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

— В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов, — передает Telegram-канал компании.