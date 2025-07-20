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В Хабаровском крае запустили «единый билет» до морских курортов Приморья

Акция продлится до 29 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 20 июля жители Хабаровского края могут отправиться на отдых к морю по удобному мультимодальному маршруту. Федеральная пассажирская компания возобновила ежедневное сообщение по схеме «поезд + автобус» по маршруту Советская Гавань — Комсомольск — Хабаровск — Уссурийск — Андреевка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

От Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска можно добраться поездом № 352/351 Советская Гавань — Владивосток. Его расписание состыковано с графиком движения автобуса № 558/557, который будет курсировать от Уссурийска до Андреевки и обратно.

Акция продлится до 29 августа и реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Расписание составлено так, чтобы минимизировать время ожидания пересадки в Уссурийске.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки».