В Хабаровском крае запустили «единый билет» до морских курортов Приморья

С 20 июля жители Хабаровского края могут отправиться на отдых к морю по удобному мультимодальному маршруту. Федеральная пассажирская компания возобновила ежедневное сообщение по схеме «поезд + автобус» по маршруту Советская Гавань — Комсомольск — Хабаровск — Уссурийск — Андреевка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
От Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска можно добраться поездом № 352/351 Советская Гавань — Владивосток. Его расписание состыковано с графиком движения автобуса № 558/557, который будет курсировать от Уссурийска до Андреевки и обратно.
Акция продлится до 29 августа и реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Расписание составлено так, чтобы минимизировать время ожидания пересадки в Уссурийске.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки».