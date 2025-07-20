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В Самаре впервые прошёл чемпионат России по гонкам с препятствиями

19 июля на площади Куйбышева состоялся первый в истории чемпионат России по гонкам с препятствиями на 100 метров.

19 июля на площади Куйбышева состоялся первый в истории чемпионат России по гонкам с препятствиями на 100 метров. В соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из 16 регионов страны.

Участникам предстояло преодолеть 11 различных препятствий, включая турники, барьеры, кольца, балансные бревна и рампу. Победитель, показавший лучшее время, получит звание мастера спорта России и право выступать за сборную страны на чемпионате Европы.

20 июля на той же площадке пройдёт чемпионат Самары по этому виду спорта. К участию приглашаются как профессиональные атлеты, так и любители, ведущие активный образ жизни.

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