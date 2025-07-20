В России утвердили значительную индексацию пенсий силовиков

Изначально планировалось увеличить выплаты лишь на 4,5%, однако с учётом новых макроэкономических данных и инфляционных прогнозов был принят закон, предусматривающий более существенную индексацию. Сейчас ожидается официальное постановление правительства, которое зафиксирует обновлённые размеры окладов в ведомственных документах.
По словам Говырина, повышение затронет всех получателей пенсий по линии силовых структур — бывших военных Минобороны, уволенных по выслуге лет, состоянию здоровья или сокращению штатов, а также работников органов внешней разведки и некоторых категорий прокуратуры и Следственного комитета.
Индексация распространяется на выплаты за выслугу лет, инвалидность и утрату кормильца, если они назначены в рамках военного пенсионного законодательства. Перерасчёт будет осуществлён автоматически через органы Социального фонда после утверждения новых окладов.
Ранее в Госдуме предложили делать индексацию пенсий в каждом квартале, поскольку так пенсионеры не пострадают от повышения цен. В нынешнем механизме индексацию рассчитывают, исходя из прошлогоднего курса инфляции.