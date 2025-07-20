В России утвердили значительную индексацию пенсий силовиков

С 1 октября текущего года военные пенсионеры в России получат прибавку к выплатам в размере 7,6%. Рост коснётся не только бывших военнослужащих, но и сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их пенсии зависят от совокупного оклада по званию и должности. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.