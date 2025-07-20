На открытие новой территории зоопарка в Перми планируется выделить 600 тыс. рублей

В Пермском зоопарке готовятся к торжественному открытию новой площадки. Учреждение объявило тендер на услуги по организации праздничного мероприятия. Стоимость контракта составляет 600 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на базу СПАРК-Интерфакс сообщает «Ъ-Прикамье».
По информации издания, зоопарк также намерен приобрести светодиодный экран для входной зоны — на это выделено 2,88 миллиона рублей. Еще 2,5 миллиона учреждение планирует потратить на покупку нового животного для своей коллекции.
Точная дата открытия пока не утверждена, но ее могут объявить уже на следующей неделе.
Напомним, последний день на улице Монастырской пермский зоопарк отработал 13 июля. Просуществовал он на этом месте 92 года! За это время зоопарк принял не одно поколение пермяков, и чтобы попрощаться с ним, люди выстраивались в огромные очереди.