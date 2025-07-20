На открытие новой территории зоопарка в Перми планируется выделить 600 тыс. рублей

Напомним, последний день на улице Монастырской пермский зоопарк отработал 13 июля. Просуществовал он на этом месте 92 года! За это время зоопарк принял не одно поколение пермяков, и чтобы попрощаться с ним, люди выстраивались в огромные очереди.