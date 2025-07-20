Правнучке Чкалова грозит еще одно уголовное дело

Дарье Богдановой*, правнучке легендарного советского летчика Валерия Чкалова, грозит новое уголовное дело, связанное с уклонением от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин.
Как передает РИА Новости, в течение года Богданову* три раза штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете и неподачу отчетности о ее деятельности.
«В действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовное дело и заочное обвинение, и приговор», — отметил юрист.
Уточняется, что ни один из выписанных Богдановой* штрафов не обжалован.
Ранее KP.RU писал, что объявленная в международный розыск за призыв к терроризму правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова открыла стартап в Бельгии.
*Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.