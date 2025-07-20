Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Климишевский рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен российской армии.
По словам мужчины, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют». Тем не менее пятеро солдат, поддержавших его, сдались вместе с ним.
Как отметил Климишевский, те, кто испугался сдаваться, попытались сбежать, но были расстреляны своими — другими бойцами ВСУ. Военнопленный также признался, что с самого начала не хотел участвовать в боевых действиях, но опасался наказания за дезертирство.
— Я ни одного патрона не выстрелил, потому что не было желания. Я понимал вообще, куда попал. И свалить, заднюю давать тоже не мог, потому что меня бы убили свои же. Были такие случаи, когда люди, которые убегали с позиции, больше на связь не выходили, — цитирует украинского военного РИА Новости.
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР. Об этом рассказал российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».