Боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен

— Я ни одного патрона не выстрелил, потому что не было желания. Я понимал вообще, куда попал. И свалить, заднюю давать тоже не мог, потому что меня бы убили свои же. Были такие случаи, когда люди, которые убегали с позиции, больше на связь не выходили, — цитирует украинского военного РИА Новости.