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Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем металлурга

Он также добавил, что с уважением и благодарностью вспоминает коллег и первых своих руководителей, с которыми когда-то работал на Череповецком металлургическом комбинате.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Новосибирской области поздравил жителей региона с праздником — Днем металлурга. Приятные слова он опубликовал в своем тг-канале.

Глава региона отметил, что профессиональный праздник объединяет сотни тысяч людей по всей стране. Металлурги внесли вклад в Великую Победу, 80-летие которой россияне отпраздновали в этом году.

«Эта отрасль стала основой для многих сфер экономики, она дает возможности для их развития в нашем регионе и по всей России. Металлургия — это мосты и высотки, транспорт и станки, добывающая промышленность и энергетика», — написал Андрей Травников.

Он также добавил, что с уважением и благодарностью вспоминает коллег и первых своих руководителей, с которыми когда-то работал на Череповецком металлургическом комбинате.