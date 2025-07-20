Омский «Иртыш» с победы начал новый футбольный сезон

В выездном матче команда под руководством нового главного тренера Владимира Щербака одержала победу со счётом 2:1. Калужане первыми забили усилиями бывшего игрока «Иртыша» Дмитрия Югалдина, однако проиграли за счёт двух нарушений правил в штрафной площадке. По одному пенальти реализовали Роман Янушковский и Никита Дорофеев.