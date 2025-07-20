Украл кольца для жены: в Омске задержали вора-рецидивиста

В полицию Кировского округа Омска обратилась местная жительница с заявлением о краже золотых украшений у ее брата. Ущерб составил 28 тысяч рублей. 20 июля в УМВД поделились подробностями инцидента.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. Как выяснилось, двое распивали спиртное в квартире пострадавшего, после чего хозяин уснул, а гость похитил два золотых украшения и бижутерию.
Одно кольцо злоумышленник сдал в ломбард за 10 тысяч рублей, второе обменял на новое и подарил жене. Подарок пришлось вернуть, так как полиция изъяла все похищенные изделия. В ближайшее время их вернут законной владелице.
В полиции уточнили, что деньги от продажи украшения омич потратил на алкоголь, а бижутерию, по его словам, отдал случайной прохожей. Следователи возбудили уголовное дело по статье № 158 УК РФ, она предусматривает до пяти лет тюрьмы.
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