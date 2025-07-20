Бастрыкин поручил доложить о проверке нарушений в Тофаларии

Как сказали пресс-службе следственного комитета, в результате такого решения жители региона, в числе которых дети, пожилые и маломобильные люди, не могут добраться до ближайших социальных и медицинских учреждений. Также затруднена доставка продуктов, медикаментов и пенсионных выплат.