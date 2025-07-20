Бастрыкин поручил доложить о проверке нарушений в Тофаларии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки ситуации в Тофаларии. Внимание главы СК РФ привлекли сообщения о транспортной изоляции жителей отдаленного региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.
Проверка организована региональным управлением СК России после информации о сокращении количества рейсов 25-местного вертолета, который связывает тофаларские посёлки с другими территориями.
Как сказали пресс-службе следственного комитета, в результате такого решения жители региона, в числе которых дети, пожилые и маломобильные люди, не могут добраться до ближайших социальных и медицинских учреждений. Также затруднена доставка продуктов, медикаментов и пенсионных выплат.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Сергею Базарову представить промежуточные результаты и доложить о принимаемых мерах. Ход проверки и исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее агентством сообщалось, что с просьбой организовать дополнительные рейсы обратились жители Тофаларии к депутатам Законодательного собрания во время их рабочей поездки в Нижнеудинский район. На встрече присутствовали председатель Законодательного собрания Александр Ведерников, его заместитель Наталья Дикусарова, депутаты от территории Тимур Сагдеев и Елена Крыжановская, мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев.