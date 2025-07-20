Тахмина Икромова завоевала 2 золота Универсиады

Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них могут участвовать студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто закончил университет в 2024 году.