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Тахмина Икромова завоевала 2 золота Универсиады

Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.

Источник: НОК Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Художественная гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль на летней Универсиаде в Германии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

«После шестилетнего перерыва наша делегация завоевала золотую медаль на Универсиаде», — говорится в сообщении.

В упражнении с обручем Икромова набрала высший балл, взяв золото, упражнение с булавами принесло узбекистанке серебро.

Тахмина Икромова также показала лучший результат в упражнении с лентой и набрав наивысшие баллы, завоевала вторую золотую медаль для себя и делегации Узбекистана на Универсиаде.

Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.

Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них могут участвовать студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто закончил университет в 2024 году.

На турнире выступят около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.